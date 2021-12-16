В случае военной агрессии против Украины будут огромные последствия, - Мишель предупредил РФ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"У нас была возможность вновь подтвердить нашу поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины. Завтра Совета ЕС вернется к этому вопросу, чтобы с новой силой заявить – вместе с нашими партнерами в НАТО, Большой семерке, с США, Канадой и Великобританией – что если будет любая военная агрессия против Украины, то реакция будет сильной, преступнику придется заплатить высокую цену за такую агрессию", - сказал глава Европейского совета.
Мишель сообщил, что уже "приготовлена позиция, которая будет обсуждаться завтра на Европейском совете, которая очень сильная и единая". "Мы говорим спокойно и уверенно, что будут огромные последствия, будет слишком высокой цена, которую придется заплатить в случае какой-либо военной агрессии со стороны России против Украины. Мы тесно работаем с нашими партнерами в НАТО. И это будет сказано завтра", - заверил он.
Мишель напомнил, что в отношении России уже действуют ранее принятые санкции, но ЕС готов предпринять дополнительные, "если в этом будет необходимость". "Мы вернемся к этому завтра. Наша позиция сильна. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины, мы поддерживаем суверенитет Украины и координируем наши действия с нашими союзниками. Решение будет принято на основе того, что произойдет. Но мы надеемся, что не будет дальнейшей эскалации и дальнейшей агрессии", - добавил президент Европейского совета.