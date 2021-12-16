В случае военной агрессии против Украины будут огромные последствия, - Мишель предупредил РФ

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявляет, что на саммите Восточного партнерства лидеры ЕС заявили, что за любую военную агрессию против Украины Россия заплатит высокую цену.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У нас была возможность вновь подтвердить нашу поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины. Завтра Совета ЕС вернется к этому вопросу, чтобы с новой силой заявить – вместе с нашими партнерами в НАТО, Большой семерке, с США, Канадой и Великобританией – что если будет любая военная агрессия против Украины, то реакция будет сильной, преступнику придется заплатить высокую цену за такую агрессию", - сказал глава Европейского совета.

Мишель сообщил, что уже "приготовлена позиция, которая будет обсуждаться завтра на Европейском совете, которая очень сильная и единая". "Мы говорим спокойно и уверенно, что будут огромные последствия, будет слишком высокой цена, которую придется заплатить в случае какой-либо военной агрессии со стороны России против Украины. Мы тесно работаем с нашими партнерами в НАТО. И это будет сказано завтра", - заверил он.

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Мишель напомнил, что в отношении России уже действуют ранее принятые санкции, но ЕС готов предпринять дополнительные, "если в этом будет необходимость". "Мы вернемся к этому завтра. Наша позиция сильна. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины, мы поддерживаем суверенитет Украины и координируем наши действия с нашими союзниками. Решение будет принято на основе того, что произойдет. Но мы надеемся, что не будет дальнейшей эскалации и дальнейшей агрессии", - добавил президент Европейского совета.