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В случае военной агрессии против Украины будут огромные последствия, - Мишель предупредил РФ

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В случае военной агрессии против Украины будут огромные последствия, - Мишель предупредил РФ
Президент Европейского совета Шарль Мишель заявляет, что на саммите Восточного партнерства лидеры ЕС заявили, что за любую военную агрессию против Украины Россия заплатит высокую цену.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У нас была возможность вновь подтвердить нашу поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины. Завтра Совета ЕС вернется к этому вопросу, чтобы с новой силой заявить – вместе с нашими партнерами в НАТО, Большой семерке, с США, Канадой и Великобританией – что если будет любая военная агрессия против Украины, то реакция будет сильной, преступнику придется заплатить высокую цену за такую агрессию", - сказал глава Европейского совета.

Мишель сообщил, что уже "приготовлена позиция, которая будет обсуждаться завтра на Европейском совете, которая очень сильная и единая". "Мы говорим спокойно и уверенно, что будут огромные последствия, будет слишком высокой цена, которую придется заплатить в случае какой-либо военной агрессии со стороны России против Украины. Мы тесно работаем с нашими партнерами в НАТО. И это будет сказано завтра", - заверил он.

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Мишель напомнил, что в отношении России уже действуют ранее принятые санкции, но ЕС готов предпринять дополнительные, "если в этом будет необходимость". "Мы вернемся к этому завтра. Наша позиция сильна. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины, мы поддерживаем суверенитет Украины и координируем наши действия с нашими союзниками. Решение будет принято на основе того, что произойдет. Но мы надеемся, что не будет дальнейшей эскалации и дальнейшей агрессии", - добавил президент Европейского совета.

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Топ комментарии

  • Євген Дусик
    Буде "Величезна глибока стурбованість"?
  • Bird Jackdaw
    ухх величезні! занепокоєння будуть в двіччі більші!
  • Муад Дибб
    Что бы последствия реально снизить - надо уже СЕЙЧАС усиливать ПВО Украины. Как минимум ПВО. Потому что если не делать этого До нового вторжения - то потом уже будет поздно. Потому что нужно время как на обучение операторов ПВО установок так и на разворачивание систем (надеюсь иллюзий про то, что натовские солдаты будут вместо нас сидеть за пультами нет ни у кого?!)). Все это делать в то время, как самолеты РФ и ракеты УЖЕ будут атаковать с воздуха - как пить Боржоми лежа на диализе. Отключение СВИФТ и прочая СП-2 не установит бесполетную зону над Украиной.
    И наслидки, о которых постоянно заявляют евро-лидеры (уже после того как Байден вообще то все уже сказал) в случае НОВОГО вторжения будут велычезнымы в первую очередь для Украины!!
    А поставив щит с воздуха - уже можно и заявления делать, заодно и уверенности в голосе прибавится.
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