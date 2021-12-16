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Арахамия об инциденте с Гогилашвили: Если были угрозы, пусть правоохранительные органы открывают дело

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Арахамия об инциденте с Гогилашвили: Если были угрозы, пусть правоохранительные органы открывают дело
В случае подтверждения факта угроз в ходе инцидента на блокпосте в Донецкой области с участием экс-замглавы МВД Александра Гогилашвили должно быть открыто уголовное производство.

Такое мнение высказал глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если там есть угрозы, конечно, пусть открывают дело соответствующие правоохранительные органы", - сказал Арахамия.

Он добавил, что Гогилашвили понес политическую ответственность за свой поступок: "Его немедленное увольнение – это политическая ответственность".

Комментируя информацию СМИ о наличии у Гогилашвили гражданства Российской Федерации, Арахамия заявил: "По неформальным каналам мне известно, что это неправда, но я не хотел бы брать сейчас ответственность за эти слова, поскольку кто-то должен это проверить и доказать".

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Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.

Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.

Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.

Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.

12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.

13 декабря Кабмин уволил заместителя главы МВД Гогилашвили.

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  • Amber

    Не вистачає грошей на комуналку? То фігня, головне - що у ваших "слуг" все добре...


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    📝Ви ознайомилися з окремими позиціями з меню ресторану "Harvest" під Києвом, де нардеп Микола Тищенко пропонує депутатам "Слуги народу" влаштувати новорічний корпоратив.
    Як бачите, у "Слуг народу" кінець епохи бідності вже настав - аж голова обертом.

    👉🏻А як там почуваються виборці Зеленського - з боргами по кредитах, цінами на комуналку, зростанням цін на харчі, карантинними обмеженнями і боргами по зарплатнях?
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    Tanya Adams Forwarded from Печера Драк
  • Полтава и Харьков
    А надання броньовика та офіцерів-спецназівців з ГУР не потребує розслідування?
  • Bodalux
    А какая разница...
    Треба просто Пороха засудити, бо це всі люди хочуть (********** не дасть збрехати), а от кацапа-наркодилера ніхто з влади не прагне засадити. Наш Говнокомандуючий і його шобла без "доріжок" (не спортивних звичайно) не зможе)))

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