Украина - на пятом месте в мире и четвертом в Европе по суточной смертности от COVID-19. ІНФОГРАФІКА

По состоянию на утро 16 декабря в мире зарегистрировали 712 626 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 8095 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 272,488,023 случая инфицирования, из них 712 626 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 345 733 человека, из них 8095 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 244,8 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время следует отметить, что Украина занимает 16-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы - 12-ю, по летальным случаям - 5-ю в мире и 4-ю в Европе.



