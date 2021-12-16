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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 355 человек, зафиксированы 9590 новых случаев заражения, 25 499 человек выздоровели

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 355 человек, зафиксированы 9590 новых случаев заражения, 25 499 человек выздоровели
В Украине зафиксированы 9590 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 16 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

Так, за сутки зафиксированы 9590 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 864, медработников – 115).

142 926 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 47 519 человек, полностью иммунизированы – 95 407 человек.

Также за минувшие сутки госпитализированы – 2089 человек, зафиксированы 355 летальных случаев, выздоровели – 25 499 человек.

За все время пандемии в Украине заболели – 3 588 147 человек, выздоровели – 3 284 815 человек, летальных случаев – 92 313, проведено ПЦР-тестирований – 16 405 911.

С начала вакцинальной кампании привиты 14 269 057 человек, из них получили первую дозу – 14 269 055 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 735 628 человек. В общей сложности проведены 27 004 683 прививки.

Читайте: Украина - на пятом месте в мире и четвертом в Европе по суточной смертности от COVID-19. ІНФОГРАФІКА

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 355 человек, зафиксированы 9590 новых случаев заражения, 25 499 человек выздоровели 01

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 355 человек, зафиксированы 9590 новых случаев заражения, 25 499 человек выздоровели 02
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 355 человек, зафиксированы 9590 новых случаев заражения, 25 499 человек выздоровели 03

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 355 человек, зафиксированы 9590 новых случаев заражения, 25 499 человек выздоровели 04
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 355 человек, зафиксированы 9590 новых случаев заражения, 25 499 человек выздоровели 05

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Топ комментарии

  • Tui Yii
    Да всем уже нас..ть на подобные "новости", и лента поутихла и боты пошли в отпуск, в конца января поновой раскручивать будут если получится. Уже даже слепой по лентам новостей и жизни видит что ВСЕ дело рукотворное - как нагнетение так и спад, как в реалиях так и в сети вчасности.
  • Svitlana English
    CDC підтверджує, що 80% випадків COVID-19, спричинених Omicron Variant у США, є повністю вакцинованими особами, а 33% отримали повторні щеплення!

    https://www.thegatewaypundit.com/2021/12/cdc-confirms-80-covid-19-cases-caused-omicron-variant-us-fully-vaccinated-individuals-33-booster-shots/

    https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7050e1.htm?s_cid=mm7050e1_w
  • Простой Прагматик
    Смешно и нелепо.

    Компании, производящие вакцину, не доверяют своей продукции.

    «Конференция JP Morgan Healthcare, крупнейшая ежегодная конференция в области биотехнологий, будет виртуальной, сообщил банк в среду, поддавшись давлению со стороны крупных фармацевтических компаний, которые отказались от личной встречи из-за роста числа случаев заболевания Covid-19.

    «Здоровье и безопасность наших клиентов и сотрудников имеют первостепенное значение, и, учитывая продолжающуюся пандемию Covid-19, мы приняли это решение», - сказал JP Morgan в электронном письме зарегистрированным участникам.

    Решение банка последовало за новостями о том, что Moderna, Amgen и другие крупные биотехнологические компании откажутся от желанных мест на встрече во имя здоровья и безопасности, поскольку не хотят отправлять туда своих сотрудников из-за опасений заражения вирусом».
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