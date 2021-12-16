В Украине за сутки от COVID-19 умерли 355 человек, зафиксированы 9590 новых случаев заражения, 25 499 человек выздоровели
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
Так, за сутки зафиксированы 9590 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 864, медработников – 115).
142 926 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 47 519 человек, полностью иммунизированы – 95 407 человек.
Также за минувшие сутки госпитализированы – 2089 человек, зафиксированы 355 летальных случаев, выздоровели – 25 499 человек.
За все время пандемии в Украине заболели – 3 588 147 человек, выздоровели – 3 284 815 человек, летальных случаев – 92 313, проведено ПЦР-тестирований – 16 405 911.
С начала вакцинальной кампании привиты 14 269 057 человек, из них получили первую дозу – 14 269 055 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 735 628 человек. В общей сложности проведены 27 004 683 прививки.