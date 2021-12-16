Глава ГУР МО Буданов проживает вместе с Гогилашвили в имении схемщика по "скруткам" НДС Стрелковского, - СМИ. ВИДЕО

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов может проживать в частном доме под Киевом вместе с помощницей президента Марией Левченко и ее мужем, экс-заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили, вероятно гражданином России. Такие связи могут представлять угрозу национальной безопасности Украины.

Об этом говорится в новом расследовании "Слідства.Інфо" "Дружечки", информирует Цензор.НЕТ.

Как выяснили журналисты, семья Гогилашвили снимает это имение в Хотове под Киевом около 1,5 лет. По данным риэлторов, стоимость аренды составляет около 1500 долларов в месяц. По документам, владелец дома – Диана Стрелковская, бывшая жена бизнесмена Вячеслава Стрелковского. Они вместе вели бизнес, в структуру которого входило несколько компаний, фигурировавших в уголовных производствах. Дела касались налоговых схем, уклонений от уплаты налогов, или "скруток", как их еще называют. Журналисты предполагают, что именно к услугам компаний Стрелковского обращались бизнесмены, желавшие уклоняться от налогов.

В течение нескольких месяцев журналисты неоднократно фиксировали, как с территории имения в селе Хотов под Киевом, где проживает экс-замминистра Гогилашвили и его жена Мария Левченко, выезжал черный автомобиль марки Volvo на номерах прикрытия. Автомобиль сопровождал внедорожник Nissan – тоже на номерах прикрытия. Речь идет о ложных номерных знаках, которые не позволяют идентифицировать личность владельца авто. Такие номера иногда используют для безопасности лиц, охраняемых государственными службами.

Кроме кортежа и охраны, журналисты "Слідства.Інфо" заметили усиленные меры безопасности перед выездом Volvo. В частности, территорию внимательно обследовали кинологи с собакой. Как удалось установить, автомобили, на которых приезжали кинологи, принадлежат к автопарку одного из подразделений Службы безопасности Украины.





В конце концов, "Слідство.Інфо" зафиксировало тот же кортеж и с теми же номерами прикрытия на въезде в Главное управление разведки Минобороны на Рибальськом острове.

Опосредованно установить личность пассажира черного Volvo журналистам удалось благодаря тщательному анализу социальных сетей.

Как выяснилось, Александр Гогилашвили, Мария Левченко и ее сестра в соцсетях дружат с Марианной Будановой – женой главного военного разведчика Кирилла Буданова. Сам Гогилашвили выкладывал совместные фото с Будановым, сделанные в августе этого года. Поэтому охраняемым лицом, передвигающимся в кортеже с усиленными мерами безопасности, вероятно является именно главный разведчик Украины.

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Кирилл Буданов руководит Главным управлением разведки около полутора лет. Это управление является одним из важнейших органов по борьбе с российской агрессией - именно подчиненные Буданова должны выяснять планы врага и препятствовать им. В условиях высокого риска нападения России на Украину уже этой зимой роль Буданова сложно переоценить.

Ранее СМИ сообщали о возможном наличии у Александра Гогилашвили паспорта гражданина Российской Федерации. Поэтому, учитывая вероятное российское гражданство Александра Гогилашвили, совместное проживание с ним руководителя военной разведки может представлять угрозу национальной безопасности Украины.

На запрос "Слідства.Інфо" по поводу совместного проживания руководителя разведки с вероятным гражданином страны-агрессора в Главном управлении разведки Министерства обороны на момент публикации материала не ответили.

Как говорится в расследовании "Слідства.Інфо", Гогилашвили до сих пор может иметь загранпаспорт гражданина России, который он получил в 2012 году и срок действия которого истекает в 2022-м. В российских реестрах не нашлось подтверждения, что Александр Гогилашвили вышел из гражданства или сдал паспорт. Такое подтверждение он не предоставил ни по официальному запросу "Слідства.Інфо", ни при многочисленных попытках пообщаться с ним по телефону и лично.

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До работы в МВД Александр Гогилашвили некоторое время проживал в России, являлся помощником депутата российской Госдумы Николая Валуева. Впоследствии Гогилашвили переехал в Украину и в публичном пространстве выступал соучредителем и спикером "Международной антинаркотической ассоциации". Эту организацию публично поддерживал и регулярно посещал Владимир Зеленский. "Слідство.Інфо" также утверждает, что в предварительном расследовании журналисты разоблачили причастность этой организации к похищению и помещению людей в реабилитационных центрах без их согласия.