На Прикарпатье произошло землетрясение магнитудой 2,9 балла

Вечером 15 декабря в Ивано-Франковской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 2,9 балла по шкале Рихтера.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного центра специального контроля.

Эпицентр землетрясения находится в Надворнянском районе Ивано-Франковской области, к югу от города Надворная, на глубине 5 км. По классификации землетрясений относится к едва ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

В течение 2021 года с территории Надворнянского района Ивано-Франковской области было зарегистрировано 7 землетрясений, последнее 19 ноября с магнитудой 2,6.

"Если вы ощутили землетрясение, оставьте сообщение о ваших ощущениях по ссылке https://gcsk.gov.ua/ya-vidchuv-zemletrus/ это поможет нам в уточнении энергетических параметров землетрясения", - говорится в сообщении.

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