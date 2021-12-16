Зеленский встретился с новым канцлером Австрии Негаммером, призвавшим ЕС не связывать запуск "Северного потока-2" с агрессией РФ против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках саммита Восточного партнерства провел встречу с Федеральным канцлером Республики Австрия Карлом Негаммером.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Глава государства поздравил Карла Нехаммера с назначением на высокую должность и выразил убеждение, что общее историческое прошлое и уважение к базовым ценностям позволят и в дальнейшем укреплять украинско-австрийское сотрудничество", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что перспективность такого сотрудничества подтверждается ощутимыми результатами официального визита президента Украины в Австрию в сентябре 2020 года.

"Часть наших договоренностей уже реализуется, поскольку австрийский бизнес признает положительный эффект внутренних реформ в Украине и открывает новые перспективы на нашем рынке", – заявил Владимир Зеленский.

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По данным ОПУ, Австрия уверенно занимает шестое место среди крупнейших инвесторов в экономику нашего государства. Рост двусторонней торговли на 63% за последние девять месяцев свидетельствует о высоком потенциале дальнейшего развития.

Владимир Зеленский согласился, что украинско-австрийское сотрудничество также будет способствовать дальнейшему продвижению украинского бизнеса на внутренний рынок ЕС, в частности в рамках Восточного партнерства, и выразил надежду на фиксацию Австрией европейской перспективы Украины в совместной декларации.

Глава Украинского государства поблагодарил Федерального канцлера Республики Австрия за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и высоко оценил участие австрийской стороны в учредительном саммите Крымской платформы.

Обсуждали ли они во время встречи вопросы запуска "Северного потока-2", ОПУ не сообщает.