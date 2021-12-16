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Зеленский о желании Германии "открыть окно" к диалогу с Путиным: Там достаточно холодно

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Зеленский о желании Германии "открыть окно" к диалогу с Путиным: Там достаточно холодно
Перед диалогом с РФ следует выяснить настроения в Москве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по итогам пленарного заседания шестого саммита "Восточного партнерства" и встреч с европейскими лидерами в Брюсселе.

Глава государства прокомментировал заявление канцлера Германии Шольца, который заявил, что хочет открыть окно к диалогу с президентом РФ Путиным.

"Во-первых, мне кажется, что достаточно холодно, чтобы вот так открывать окна. Нужно точно понимать, что там за окнами. Если бы канцлер спросил меня, мы давно соседи и хорошо знаем друг друга с коллегами из РФ, мы бы сказали, что там сначала нужно выяснить, что там? Снег, дождь, рады ли тебе", - сказал Зеленский.

В то же время Зеленский отметил, что это суверенное право Германии вести свои диалоги, особенно по экономическим вопросам.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    А Зеленський до цього часу ще не з'ясував що там за вікном...8-й рік війни...
  • Андрей Shaman
    добре знаємо один одного з колегами із РФ Джерело: https://censor.net/ua/n3305516

    еще никогда Штирлиц не был так близко к провалу(с)
  • саша паламарчук
    наслідки вживання кокаїну.
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