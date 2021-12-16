Корниенко объяснил, почему "слуги народа" попадают в скандалы: "Мы не были политиками"

Первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко объяснил, почему депутаты "Слуги народа" постоянно попадают в скандалы.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

По мнению Корниенко, это объясняется отсутствием политического опыта до прихода к власти и неумением большинства вести себя под постоянным вниманием СМИ.

"Если сказать на своем примере и на примере еще многих коллег, успевших попасть в скандалы, еще когда рейтинги были выше и было доверие больше - мы попали в политику с нуля, мы не были политиками", - пояснил парламентарий.

По его словам, еще одной причиной таких скандалов является внезапная популярность людей, которые до сих пор не были известны.

"Более того, значительная часть из нас не была известными людьми, мы были обычными людьми, у которых несколько сотен, может, пару тысяч друзей на Facebook. И когда ты внезапно попадаешь под софиты и под круглосуточное внимание медиа, у тебя просто нет навыка так себя вести. Поэтому ты какие-то вещи делаешь так, как ты раньше делал, начинаешь на рабочем месте в зале что-то делать", - отметил Корниенко.

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