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Американские истребители F-15 прибыли в Румынию для усиления НАТО в Черноморском регионе

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Американские истребители F-15 прибыли в Румынию для усиления НАТО в Черноморском регионе
Истребители ВВС США F-15 прибыли на румынскую авиабазу в городе Кимпия-Турзий для усиления присутствия НАТО в Черноморском регионе.

Об этом сообщается в пресс-релизе Военно-воздушного командования Альянса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отмечалось, американские истребители F-15, итальянские Eurofighter и румынские ВВС с 18 по 22 декабря будут выполнять совместные полеты для защиты воздушного пространства союзников по НАТО.

В заявлении подчеркнули, что "это запланированное развертывание направлено на обеспечение воздушного присутствия союзников в Черноморском регионе, укрепление многонациональных отношений и улучшение оперативной совместимости между союзниками".

Итальянские Eurofighters обеспечивают улучшенную систему воздушной полиции и будут действовать из Румынии в течение следующих трех месяцев.

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С 2014 года НАТО предпринимает меры по обеспечению гарантий безопасности союзников на восточном фланге. Одним из инструментов в этом комплексе мер является концепция усиления воздушной полиции, демонстрирующая солидарность, коллективную решимость НАТО и его способность адаптироваться и масштабировать свои оборонные миссии и позицию сдерживания в ответ на изменение ситуации безопасности.

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Топ комментарии

  • Кот Бегемот b96e8d54
    Хорошо-бы их разместить на наших аэродромах в приграничных областях.
  • Кот Бегемот b96e8d54
    Попытаюсь тебе объяснить. Присутствие даже одного самолета США вынудит репоедов обходить этот аэродром обходить десятой дорогой, потому что хуйло, в отличие скрепоносного быдла, прекрасно знает силу армии США и своей лапотной орды, и атака на американский самолет - это атака на штаты. Это будет как красный флажок для лапотного быдла.
  • Gembel Basil
    Всі за, але НАТО проти. Це ж треба буде комусь хабар заносити за розміщення літаків, відкат за закупки пального і харчування
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