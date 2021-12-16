Две из трех ковидных кроватей с кислородом сейчас свободны, - Ляшко

Украина вышла из топ-10 стран с наибольшей заболеваемостью COVID-19 в Европе.

Об этом глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, заболеваемость в Украине вдвое меньше текущей европейской.

"Впервые за последние три месяца уровень госпитализаций в каждом из регионов Украины опустился ниже предельного значения в 60 человек на 100 тыс. населения. Две из трех ковидных кроватей с кислородом являются сейчас свободными, пациентами занята только треть всех имеющихся коек", - отметил Ляшко.

В то же время занятость коек с кислородом уменьшилась в два раза - с 70% до 35%.

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