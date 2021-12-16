СБУ обезвредила центр "ИГИЛ" в Киеве: среди участников - 5 граждан РФ. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Установлено, что руководителем группировки был один из лидеров "ИГИЛ", которого СБУ задержала и экстрадировала в Грузию в мае 2020 года. По предварительным данным, в состав входило 12 человек. Пятеро из них – граждане РФ, находящиеся в розыске за преступления в разных странах мира. Кроме того, злоумышленники причастны к финансированию террористической деятельности боевиков "Исламского государства" на территории Ближнего Востока. Сотрудники СБУ задокументировали факты их переписки с лицами, находящимися в Сирии и участвующими в боевых действиях", - сообщили в ведомстве.
В СБУ отметили, что для маскировки незаконного пребывания в столице нашего государства они рассредоточились по отдельным адресам в разных районах города.
В ходе 11 обысков по местам нахождения злоумышленников правоохранители обнаружили:
- оружие и патроны к нему;
- поддельные документы;
- средства связи.
Изъятые предметы направлены на экспертизу.
В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.
Мероприятия по разоблачению и документированию правонарушений проводились сотрудниками СБУ в г. Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.