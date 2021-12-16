Молдова хочет стать членом ЕС. Москва предупреждена, – Санду

Президент Молдовы Мая Санду предупредила Россию, что ее страна будет стремиться к вступлению в Европейский Союз.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом она сказала в интервью Reuters.

"Молдова хочет однажды стать членом ЕС. Мы хотели бы попасть туда раньше, чем позже", - сказала Санду, избегавшая четких упоминаний об ориентации страны с момента обретения власти в конце 2020 года, учитывая зависимость Молдовы от российского газа.

На вопрос, разрешит ли Россия Молдове присоединиться к Европейскому Союзу, Санду сказала, что она предупредила российские власти, что модель ЕС является моделью для ее страны.

"Мы будем настаивать на том, что это наш выбор (присоединиться к ЕС. - Ред.), и мы хотели бы, чтобы другие страны уважали этот выбор", - сказала она.

Напомним, государства ассоциированного трио в рамках "Восточного партнерства" – Украина, Молдова и Грузия – впервые договорились о сотрудничестве на пути к членству в ЕС.

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