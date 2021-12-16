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Работающие с приложением "Дія", не имеют доступа к данным людей, - Федоров

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Работающие с приложением "Дія", не имеют доступа к данным людей, - Федоров
Все реестры, взаимодействующие с приложением "Дія", выполняют правила защиты персональных данных.

Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.

"Недавно на встрече с одной из крупнейших техкомпаний Украины ее представители были удивлены, когда узнали, что мы не можем вообще посмотреть о вас какую-либо информацию в приложении "Дія". Нужно иметь номер устройства, чтобы увидеть историю логирования, какой-то активности, но это не персональные данные", - объяснил глава Минцифры.

По его словам, работающие с приложением "Дія", не имеют доступа к данным людей в приложении "Дія".

"С одной стороны, такая архитектура - это круто, потому что так безопаснее. Но тогда возникают вопросы, почему исчезают документы, когда что-то нестабильно. Мы выбираем кибербезопасность и защиту данных. Весь фокус нашего внимания на реестрах, где хранятся персональные данные. Все реестры, которые взаимодействуют с приложением "Дія", выполняют правила защиты персональных данных. Есть определенная методология оценки безопасности реестров. Мы постоянно проводим аудиты. У нас есть стратегия обновления этих реестров", - добавил Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Дія" не ломается, причиной всех сбоев являются устаревшие реестры, - Федоров

Топ комментарии

  • Someone 67f81caa
    У разрабов нет доступов к базам данных? ну-ну
  • Герхард
    Вобще-то Федоров в прошлом интернет-мошенник (как и все назначенцы ЗЕ).

    Поэтому верить Федорову насчет разработки онлайн-софта - себя не уважать.
  • Eugen Mk
    Ого, дада, 100500 процентов админ никакого доступа не имеет. Конечно.
    Хотя он может и не работать с дией. Тогда типа всё правильно
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