"Слуга народа" Тищенко о списке книг от Стефанчука: Нет времени – я народный депутат Украины, заместитель председателя фракции

Народному депутату "Слуги народа" Николаю Тищенко не нужны рекомендации, какие книги ему читать.

Так, в интервью журналистам в Верховной Раде он прокомментировал информацию о том, что спикер Руслан Стефанчук подготовил для народных депутатов список книг, которые они должны прочитать, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мне не нужны рекомендации. Я народный депутат Украины, заместитель председателя фракции. А читаю я всегда, когда отдыхаю", - заметил Тищенко и добавил, что сейчас у него нет времени на книги, потому что нужно работать.

Когда журналисты спросили нардепа, так наконец будет ли новогодний корпоратив у "слуг народа", Тищенко заметил: "Я не понимаю, о чем вы говорите".

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Ранее председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук опубликовал пять книг, которые рекомендует депутатам почитать во время рождественских каникул. В список вошли: Григорий Сковорода - "Лучшее", Норман Дэвис - "Европа. История", Михаил Зигар - "Империя должна умереть" ("Империя должна умереть. История русских революций в лицах. 1900-1917 гг."), Борис Джонсон - "Фактор Черчилля. Как один человек изменил историю", адмирал Уильям Г. Макрейвен - "Застилайте кровать. Мелочи, которые могут изменить вашу жизнь, а возможно, и мир".