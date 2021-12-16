Нардеп "Батькивщины" Соболев о госфинансировании телеканалов: Начинается волна отката – действующее законодательство требует наоборот разгосударствления СМИ
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.
По словам Соболева, в Украине не должно быть государственного телевидения.
"В Украине должно быть общественное телевидение, которое должно существовать на средства граждан, как это происходит во многих странах мира. А как уже это телевидение будет названо – другой вопрос", - заметил нардеп.
Он напомнил, что в свое время парламент принял решение о разгосударствлении телевидения, радио и печатных изданий.
"Местные советы выполнили этот закон. Они отказались от своих печатных изданий. Многие отказались от телеканалов, которые существовали на средства муниципальных или областных бюджетов. Теперь выходит так: когда мы все вместе выполнили закон, принятый Верховной Радой и подписанный президентом, начинается вторая волна отката, то есть оказывается, что можно выделять миллиарды на государственные каналы, можно направлять средства на дополнительное развитие любого государственного вещания, тогда возникает вопрос: почему отобрали у муниципалитетов возможность доносить информацию о том, что они принимают на местном уровне. Должен быть единый подход для всех. И тогда нужно отменять закон, тогда это будет логично и абсолютно нормально", - подчеркнул заместитель председателя фракции "Батькивщина".
Напомним, государственное предприятие "Мультимедийная платформа Украины" (телеканалы "Дом" и UATV) получило финансирование на 2022 год в размере 362 миллионов гривен. Кроме того, государственный телеканал "Дом" заказал Пальчевскому ток-шоу за 12 млн.