Нардеп "Батькивщины" Соболев о госфинансировании телеканалов: Начинается волна отката – действующее законодательство требует наоборот разгосударствления СМИ

Замглавы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев считает, что "в Украине должна быть здоровая конкуренция" среди каналов.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.

По словам Соболева, в Украине не должно быть государственного телевидения.

"В Украине должно быть общественное телевидение, которое должно существовать на средства граждан, как это происходит во многих странах мира. А как уже это телевидение будет названо – другой вопрос", - заметил нардеп.

Он напомнил, что в свое время парламент принял решение о разгосударствлении телевидения, радио и печатных изданий.

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"Местные советы выполнили этот закон. Они отказались от своих печатных изданий. Многие отказались от телеканалов, которые существовали на средства муниципальных или областных бюджетов. Теперь выходит так: когда мы все вместе выполнили закон, принятый Верховной Радой и подписанный президентом, начинается вторая волна отката, то есть оказывается, что можно выделять миллиарды на государственные каналы, можно направлять средства на дополнительное развитие любого государственного вещания, тогда возникает вопрос: почему отобрали у муниципалитетов возможность доносить информацию о том, что они принимают на местном уровне. Должен быть единый подход для всех. И тогда нужно отменять закон, тогда это будет логично и абсолютно нормально", - подчеркнул заместитель председателя фракции "Батькивщина".

Напомним, государственное предприятие "Мультимедийная платформа Украины" (телеканалы "Дом" и UATV) получило финансирование на 2022 год в размере 362 миллионов гривен. Кроме того, государственный телеканал "Дом" заказал Пальчевскому ток-шоу за 12 млн.