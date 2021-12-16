Сенаторы США предложили оказать Украине военную помощь на $450 млн и объявить Россию "спонсором терроризма"

Сенаторы США предложили предоставить в следующем году военную помощь Украине в размере $450 млн и закрепить за Россией статус "государства-спонсора терроризма".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру", соответствующая информация опубликована на сайте комитета сената по международным отношениям.

"Поскольку Украина сталкивается с очередным наращиванием российских войск у своих границ и угрозой вторжения в середине января, Соединенные Штаты должны сделать все возможное прямо сейчас, чтобы сдержать Россию и обеспечить Украину поставками и поддержкой, в которых она нуждается, чтобы защитить себя", - цитируются в заявлении слова сенатора Джима Риша.

По словам сенаторов, администрации президента США для сдерживания России необходимо в кратчайшие сроки ввести санкции против проекта газопровода "Северный поток - 2", оказать помощь и укрепить двустороннее оборонное сотрудничество с Украиной.

"Законопроект... утверждает $450 млн иностранного военного финансирования для Украины в 2022 году... определяет Россию как государство-спонсор терроризма", - говорится в релизе.

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Напомним, ранее Агентство АР подтвердило данные WP со ссылкой на американскую разведку о том, что Россия планирует военное наступление на Украину в начале 2022 года. К операции привлекут 175 тысяч военных.

В свою очередь спикер Министерства обороны США Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты продолжают наблюдать за передвижением войск РФ у украинской границы, а также фиксируют увеличение их численности.

В Госдепе США заявили, что позиция стран G7 по реагированию на вероятное вторжение РФ в Украину едина. Меры могут быть реализованы очень быстро.