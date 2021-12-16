Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия для РФ, - Столтенберг
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Россия должна вернуться в дипломатию и уважать суверенитет Украины.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы призываем Россию вернуться в дипломатию, снизить напряженность и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и высокую цену", - сказал Столтенберг.
По его словам, НАТО продемонстрировало возможность отвечать на агрессивные действия России.
"Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы защищать всех членов Альянса", - добавил он.