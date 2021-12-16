НАТО не должно ничего делать для Украины, потому что мы не являемся членами Альянса, - Зеленский
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НАТО оберегает только страны-члены Альянса, в то же время Украина является форпостом.
Об этом президент Зеленский заявил во время совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает Цензор.НЕТ.
"Если может быть эскалация, о которой все говорят, и иногда соседи (РФ. - Ред.) запугивают государства ЕС, пытаются запугать Украину. Это выглядит достаточно провокационно и опасно. Поэтому вы говорите, что НАТО должно нам? НАТО не должно Украине ничего. Если не устоит наша армия, то НАТО должно всем своим странам", - отметил президент.
По его словам, НАТО оберегает именно страны-члены Альянса.
"А сегодня форпост такой – Украина, которая не является членом НАТО", - добавил глава государства.