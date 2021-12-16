Трансляцию канала "Рада" вернут к предыдущему виду: программы, которых не должно быть, не будут транслироваться, - нардеп "Голоса" Железняк

Нардеп "Голоса" Ярослав Железняк рассказал, о чем сегодня договорились на заседании руководителей фракций у спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.

По словам Железняка, на совещании поднимались два вопроса.

"Первое, это ситуация с внеочередным заседанием по ФОПам. Так сложилось, что была внесена 151 подпись народных депутатов, но 11 из них отозвали свои подписи. Соответственно, проходила дискуссия можно ли добавить подписи других депутатов. Решили, что будут добирать подписи. Когда будет внеочередное заседание – пока непонятно. Но выглядит так, что потенциала там немного", - отметил нардеп.

Он сообщил, что вторым вопросом на совещании у Стефанчука обсуждали ситуацию с телеканалом "Рада".

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"Подняли вопрос о том, чтобы убрать эту позорную студию (в кулуарах Верховной Рады. – Ред.). Ее уберут. … Также обсуждали освещение работы Верховной Рады, как они вчера прервали (трансляцию заседания ВР. – Ред.), в нарушение постановления Верховной Рады Рады. Сейчас вернут трансляцию канала "Рада" к тому виду, каким она должна быть согласно постановлению - полная трансляция заседания Верховной Рады и брифингов. А те программы, которых не должно быть, не будут транслироваться", - добавил политик.

Напомним, 15 декабря стало известно, что на обновленном канале "Рада" будут работать бывшие ведущие "112 Украина" и ZIK. Сам телеканал утверждает, что не имеет отношения к этому видеоролику. Среди вовлеченных в "обновление" канала - скандальный политтехнолог Владимир Петров, который в 2013-м писал, что "Я ваш Майдан в рот е#ал".