Некоторые "слуги народа" под давлением ночью отозвали подписи за проведение сегодняшнего внеочередного заседания ВР по ФОПам, - Тимошенко

Сегодня ночью некоторые депутаты от "Слуги народа" отозвали свои подписи за проведение внеочередного заседания ВР по ФОПам.

Об этом в интервью журналистам в Раде сказала глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Ночью со вчерашнего дня на сегодняшний под давлением несколько депутатов ВР от "Слуги народа" отозвали свои подписи под тем, чтобы провести внеочередное заседание. Представьте, власть работала ночью, чтобы заставить отозвать подписи. И чтобы сегодня не хватило подписей за проведение внеочередного заседания, чтобы спасти малых предпринимателей. Сейчас в ВР был большой скандал, потому что по регламенту не имели права разрешать отзывать эти подписи, не имели права сегодня снимать внеочередное заседание, посвященное ФОПам", - отметила она.

По словам Тимошенко, оппозиция на заседании лидеров фракций у спикера ВР Руслана Стефанчука заставила вернуться к этому вопросу, чтобы указанные подписи были учтены.

"Сейчас в сессионном зале идет процесс дособрания 11 подписей депутатов, чтобы именно сегодня можно было провести внеочередное заседание и вернуть ФОПам право работать", - добавила она.

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