Агрессором является Россия. НАТО не пойдет на компромисс по поводу права Украины выбирать свой путь, - Столтенберг
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.
"Агрессором является Россия. Россия применила военную силу против Украины, незаконно аннексировав часть Украины, Крым, в 2014 году, и продолжает дестабилизировать Восточную Украину. Сейчас мы видим значительное, сильное наращивание военного потенциала в и вокруг Украины войсками, вооруженными подразделениями, боевыми танками, большим количеством передового оборудования, что абсолютно неоправданно и подрывает безопасность Украины и безопасность Европы. Поэтому Россия должна изменить поведение, Россия должна изменить курс", - сказал Столтенберг.
Он заверил, что НАТО не пойдет на компромисс по поводу права Украины выбирать свой путь.
"Мы не пойдем на компромисс по праву Украины выбирать свой путь, мы не пойдем на компромисс по поводу права НАТО защищать всех союзников с НАТО и компромисс по поводу того, что НАТО имеет партнерство с Украиной, которое важно для Украины как суверенной нации и НАТО как альянса 30 демократий, который имеет право тесно сотрудничать с близким партнером как Украина. Наше сотрудничество с Украиной оборонное", - отметил генсек.