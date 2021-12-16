Среди стран НАТО нет единой позиции по военной помощи Украине и предоставлению вооружений, - Зеленский
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Объединенной позиции по вступлению Украины в НАТО среди 30 стран пока нет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
По словам главы государства, большинство стран НАТО поддерживают Украину.
"И также нет объединенной позиции среди государств по военной помощи. Особенно в таких контрактах (о поставках оружия. - Ред.). Однако я чувствую полную поддержку генерального секретаря, и мы находим другие шаги для решения этих вопросов", - отметил Зеленский.
Напомним, ранее Зеленский упрекнул Германию из-за блокирования поставок оружия Украине.