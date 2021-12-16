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Среди стран НАТО нет единой позиции по военной помощи Украине и предоставлению вооружений, - Зеленский

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Среди стран НАТО нет единой позиции по военной помощи Украине и предоставлению вооружений, - Зеленский
Объединенной позиции по вступлению Украины в НАТО среди 30 стран пока нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

По словам главы государства, большинство стран НАТО поддерживают Украину.

"И также нет объединенной позиции среди государств по военной помощи. Особенно в таких контрактах (о поставках оружия. - Ред.). Однако я чувствую полную поддержку генерального секретаря, и мы находим другие шаги для решения этих вопросов", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский упрекнул Германию из-за блокирования поставок оружия Украине.

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Топ комментарии

  • Орест Орест
    Пока полководцем будет глупый клоун-наркоша а доступ к гос. тайне будут иметь его дружочки с папортами кацапии, единой позиции и не будет. Это все равно что пустить козла в огород...
  • vas avas
    а вот попробуйте гейпарад запретить,испытаете на своей шкуре единство,ярость и санкции, диктатуры западного петушатника
  • Vladimir T fd7dc273
    Думаю проблема намного глубже и серьезнее.
    Или ты хочешь сказать, что ДО клоуна, западное вооружение шло в Украину эшелонами?
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