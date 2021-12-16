Песков о признании российским судом присутствия войск РФ на Донбассе: Это ошибка. Никаких ВС России там не было и нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ошибкой появившуюся в СМИ информацию о якобы присутствии российской армии на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, это сообщает "Газета.ру".

Представитель Кремля прокомментировал публикации о том, что в тексте одного из приговоров суда в Ростове-на-Дону по делу о коррупции при поставках продовольствия якобы подтверждается присутствие в регионе военных из России.

"Наверное, речь идет об ошибке тех, кто писал этот текст (приговора суда). Потому что это невозможно, никаких Вооруженных сил РФ на территории самопровозглашенных республик не было и нет", — подчеркнул Песков.

Читайте также: Российский суд признал присутствие на оккупированном Донбассе войск РФ

Как сообщалось ранее, в России суд вынес приговор по делу, в материалах которого подтверждается присутствие российских военных на Донбассе и дислокация воинских частей ВС РФ на оккупированных украинских территориях.