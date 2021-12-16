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Именно Россия подтолкнула Украину к НАТО, - Зеленский

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Именно Россия подтолкнула Украину к НАТО, - Зеленский
Курс на обретение полноправного членства в НАТО остается одним из приоритетных для Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает Цензор.НЕТ.

"Самая активная стадия этого желания и самый высокий процент людей, поддерживающих это членство в НАТО, в Украине появились именно после начала войны в 2014 году и оккупации Россией полуострова Крым", - отметил глава государства.

"В течение многих лет Украина видит себя в альянсе безопасности. После 2014 года, после начала войны, я считаю, что именно Россия подтолкнула Украину к НАТО", - заявил он.

Зеленский отметил, что до российской агрессии половина украинцев была убеждена, что у Украины дружеское окружение и любая агрессия со стороны соседней страны исключена, однако начало боевых действий заставило их изменить свое мнение.

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Топ комментарии

  • Анатолий К 65c6a92d
    То тебе Володя підштовнули, але звичайно не до НАТО, тобі потрібно щось говорити, то ти це і говориш. Більшість українців давно бажали вступу до НАТО, бо бачать - де НАТО, там мир і процвітання, а де Засрашка (з великої букви, бо все-таки держава) - там теракти, війни, кров, насилля, ненависть і злоба.
  • Анатолий К 65c6a92d
    В Фінляндії і Швеції немає мокшів і їх мови. Там також немає совколюбителів категорії "2,20".
  • Ned Stark
    Ну от якби ми в 1918 відбилися, як фіни, то мабуть би жили ще краще, ніж вони зараз. Бо в 1918 у фінів ніякої промисловості взагалі не було, а у нас була...
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