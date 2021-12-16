Именно Россия подтолкнула Украину к НАТО, - Зеленский
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает Цензор.НЕТ.
"Самая активная стадия этого желания и самый высокий процент людей, поддерживающих это членство в НАТО, в Украине появились именно после начала войны в 2014 году и оккупации Россией полуострова Крым", - отметил глава государства.
"В течение многих лет Украина видит себя в альянсе безопасности. После 2014 года, после начала войны, я считаю, что именно Россия подтолкнула Украину к НАТО", - заявил он.
Зеленский отметил, что до российской агрессии половина украинцев была убеждена, что у Украины дружеское окружение и любая агрессия со стороны соседней страны исключена, однако начало боевых действий заставило их изменить свое мнение.