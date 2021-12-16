Крымскотатарский орнамент Орьнек официально внесли во всемирное культурное наследие ЮНЕСКО

Крымскотатарский орнамент Орьнек и знание о нем официально внесли во всемирное культурное наследие ЮНЕСКО.

Об этом в Telegram сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"Буквально только что это решение приняли на 16-й сессии во время заседания Межправительственной комиссии в Париже. Это однозначная победа для Украины. Ведь она наглядно свидетельствует, что культура Крыма чрезвычайна и ее необходимо оберегать. На международном уровне", - говорится в сообщении.

"Благодарю Евгения Нищука за начало этой инициативы, а командам Министерства культуры и информационной политики и Министерства иностранных дел за то, что мы завершили это ответственное дело", - подытожил министр.

Также читайте: Украину избрали в Комитет ЮНЕСКО по защите культурного наследия в случае вооруженного конфликта