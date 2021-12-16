В случае полномасштабной войны с РФ будут тысячи, сотни тысяч, миллионы жертв. Мы этого не хотим, – Зеленский
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что украинская армия сейчас на достаточно высоком уровне.
"Мы уверены в защите нашего государства. Впрочем, мы все умные люди и понимаем, что количество нашей армии, несмотря на уровень, в разы меньше, чем количество армии Российской Федерации, одной из самых мощных армий. Мы точно понимаем, если будет полномасштабная война, мы понимаем, (что будут. - Ред.) количество - тысячи, сотни тысяч, миллионы жертв. Поэтому мы этого не хотим. Если может быть эскалация, о которой все говорят, и иногда соседи запугивают ЕС, Украину, это выглядит достаточно провокативно, опасно", – отметил он.
Зеленский особо отметил, что жертвы будут и с российской стороны тоже. Он выразил надежду, что РФ в таком сценарии не заинтересована.