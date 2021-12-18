Строительство "Северного потока-2" будет геополитической ошибкой, - Хабек

Вице-канцлер, министр по экономике и защите климата Германии Роберт Хабек заявил, что строительство "Северного потока-2" будет геополитической ошибкой. Все страны Европы, кроме Германии и Австрии, всегда выступали против строительства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на его интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам Хабека, газопровод не соответствует правилу анбандлинга, смысл которого заключается в том, что компании-добытчики ресурсов не могут транспортировать сырье. Эти два процесса должны осуществляться разными организациями.

Он заявил, что "Северный поток-2" - геополитическая ошибка ФРГ.

"Теперь же трубопровод построен. Неясен вопрос, сможет ли он начать работу. По этому вопросу нужно принимать решения в соответствии с европейским и национальным законодательством", - сказал политик.

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Вице-канцлер также угрожал России жесткими последствиями в случае вторжения российских войск в Украину. При таком положении дел, по его словам, трубопровод точно не будет запущен.