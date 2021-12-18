Строительство "Северного потока-2" будет геополитической ошибкой, - Хабек
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на его интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По словам Хабека, газопровод не соответствует правилу анбандлинга, смысл которого заключается в том, что компании-добытчики ресурсов не могут транспортировать сырье. Эти два процесса должны осуществляться разными организациями.
Он заявил, что "Северный поток-2" - геополитическая ошибка ФРГ.
"Теперь же трубопровод построен. Неясен вопрос, сможет ли он начать работу. По этому вопросу нужно принимать решения в соответствии с европейским и национальным законодательством", - сказал политик.
Вице-канцлер также угрожал России жесткими последствиями в случае вторжения российских войск в Украину. При таком положении дел, по его словам, трубопровод точно не будет запущен.