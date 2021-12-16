Шефир работает первым помощником Зеленского на общественных началах: присягу госслужащего не принимал, - ОП

Сергей Шефир работает первым помощником президента Украины на общественных началах без оформления трудовых отношений с Офисом Президента.

Об этом говорится в публикации Українських Новин со ссылкой на ответ ОП по запросу агентства, передает Цензор.НЕТ.

"В трудовых отношениях с Офисом Президента Украины С.Шефир не пребывает, должностные обязанности исполняет на общественных началах", - говорится в документе.

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Согласно Положению об Офисе Президента, утвержденному указом президента №436 от 25 июня 2019 года, первый помощник президента координирует работу Кабинета президента и принимает участие в осуществлении стратегического планирования и оперативного обеспечения текущей деятельности Президента, взаимодействии с государственными органами, предприятиями и организациями, разработке и согласовании текущего и перспективного графика президента, а также в визировании документов, которые подаются на рассмотрения президенту.

При этом согласно ответу ОПУ, присягу государственного служащего Шефир не принимал, поскольку не является таковым.

Также ОПУ отвечает, что несмотря на то, что Шефир выполняет обязанности первого помощника без официального оформления трудовых отношений, эта должность не является вакантной.

Как сообщалось, Зеленский назначил Шефира своим первым помощником 21 мая 2019 года. Шефир вместе с Зеленским был совладельцем компании "95 квартал". При этом, сам Шефир в интервью журналистам признавал, что после назначения продолжил работать с "95 кварталом".

"Ибо последние дни я работаю над съемками студии "Квартал 95". Никаких дел, которые б вызвали агрессию, я не вел", - сказал Шефир после покушения на себя в сентябре 2021.