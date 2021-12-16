В I полугодии 2022 года решений по сертификации "Северного потока-2" не будет, - президент немецкого регулятора Гоманн (обновлено)

Федеральное сетевое агентство по электричеству, газу, телекоммуникациям, почте и железной дороге Германии (Bundesnetzagentur) исключает сертификацию газопровода "Северный поток-2" в ближайшее время. По мнению агентства, это не произойдет также в первой половине 2022 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"В первом полугодии 2022 года не будет решений", – заявил президент Bundesnetzagentur Йохан Гоманн, комментируя сроки сертификации.

Гоманн отметил, что компания Nord Stream AG по требованию регулятора инициировала создание немецкой дочерней компании, из-за этого процесс сертификации был прерван.

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"Прерванно означает, что процесс будет возобновлен только тогда, когда соответствующие документы будут представлены нам (регулятору) таким образом, чтобы их можно было проверить. Пока у нас их нет", - сказал Гоманн, добавив, что трудно прогнозировать, когда именно документы будут представлены.

Он также пояснил, что с момента, когда документы поступят в агентство, период рассмотрения начнется снова. После этого все дело переходит к рассмотрению Европейской комиссии, у которой тоже есть "много времени". Так что решение не будет в течение первых шести месяцев 2022 года, заверил Гоманн.

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