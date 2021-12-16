Россия создала в Европе самую опасную ситуацию за последние 30 лет, - президент Литвы Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа заявляет, что из-за действий России в Европе наблюдается самая опасная ситуация за последние 30 лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал в Брюсселе перед началом заседания Европейского совета на уровне глав государств и правительств стран-членов Евросоюза.

"К сожалению, мы видим сосредоточение и усиление российских военных сил вдоль украинской границы. И, вероятно, мы сталкиваемся с самой опасной ситуацией за последние 30 лет. Я говорю не только об Украине, но я говорю о восточном рубеже НАТО, о балтийских странах. И я думаю, мы должны все сделать, что в наших силах, для того, чтобы сделать невозможным худший сценарий, который, к сожалению, мы не можем исключить. Этот сценарий возможен - военное вмешательство на территорию Украины", - заявил Науседа.

В то же время, по его убеждению, в ЕС есть достаточно инструментов для того, чтобы остановить Россию с ее агрессивным поведением.

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"Прежде всего, мы должны говорить о секторальных и также экономических санкциях, которые возможны", - подчеркнул президент Литвы.

Также он сказал, что определенная информация относительно вероятных сценариев развития событий на границе Украины и РФ обсуждалась между лидерами стран "Бухарестской девятки" и президентом США Джо Байденом.

Говоря об инструментах и мерах, которые Евросоюз может применить, он отметил, что ЕС - это лишь часть решения, потому что еще надо говорить о НАТО как об активной организации по обороне и сдерживанию.

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Кроме того, он считает, что надо обращать внимание на полную интеграцию Беларуси в военную систему России, что позволяет россиянам использовать территорию Беларуси как возможный плацдарм для нападения на соседние страны.

"Это ограничивает наше время для реагирования на эти вероятные события. Поэтому, я считаю, что НАТО должно внести изменения в свои планы, оборонные стратегии, принимая во внимание, что там происходит", - добавил Науседа.

Вместе с тем, по его мнению, пока еще можно повлиять на Россию, и надо использовать каждую возможность, чтобы изменить ее решение с наиболее пессимистичного на наиболее оптимистичное.

Как сообщалось, 16 декабря лидеры всех 27 стран-членов ЕС в Брюсселе обсудят наращивание военных сил России на границе с Украиной.