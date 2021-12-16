"Предательство" Меркель в отношении Украины создает проблемы Шольцу, - Welt

Разоблачение о "предательстве" предыдущего правительства ФРГ из-за блокирования ею в НАТО поставок партий вооружений теперь создает проблему для нового правительства под руководством канцлера Олафа Шольца.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом пишет издание Welt.

Отказ Германии предоставить Украине средства самообороны против России уже давно является проблемой конфликта между Киевом и Берлином. После нападения России на Украину в 2014 году Германия даже отказалась предоставить Украине защитные жилеты и шлемы, которые просили украинцы для защиты своих солдат, а также годами отказывала в предоставлении машин скорой помощи для эвакуации раненых или срочно необходимого медицинского оборудования, напоминает издание.

"Германия и по сегодняшний день не хочет предоставлять никакого оборонительного оружия Киеву, что помогло бы стране бороться с новой российской атакой. Однако то, что стало известно о вето Берлина, "поднимает немецкое отношение к отказу на абсолютно новый уровень – и вызывает сомнения по поводу того, на чьей стороне стоит Берлин в украинском вопросе", - пишет автор.

Отмечается, что Украина пыталась получить два вида вооружения через Агентство закупок НАТО (NSPA), выбрав этот маршрут, поскольку NSPA позволял получить более низкие цены, чем Украина получила бы в двустороннем порядке. И именно в момент, когда Киев уже оплатил заказ (90 высокоточных винтовок Barrett M82 из США и 20 противодронов EDM4S-UA из Литвы) Германия "ударила Украине ножом в спину". Тогда украинцы были удивлены и шокированы. Они пытались решить проблему на рабочем уровне с немцами, но безуспешно.

"Шокирующая новость о вето Германии на поставки оружия Агентством НАТО по поддержке и закупкам стала огромным шоком для украинского общества. Потому что речь шла о сугубо символическом количестве орудий, крайне необходимых для национальной обороны", - сказал посол Украины в Берлине Андрей Мельник.

Сложившаяся ситуация становится проблемой для правительства Шольца и угрожает полностью подорвать доверие к Берлину в Украине, и это в то время, когда Россия готовит очередную войну. "Именно перед лицом этой острой российской угрозы Украину оставляют в беде", – заявил посол.

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