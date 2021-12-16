"Предательство" Меркель в отношении Украины создает проблемы Шольцу, - Welt
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом пишет издание Welt.
Отказ Германии предоставить Украине средства самообороны против России уже давно является проблемой конфликта между Киевом и Берлином. После нападения России на Украину в 2014 году Германия даже отказалась предоставить Украине защитные жилеты и шлемы, которые просили украинцы для защиты своих солдат, а также годами отказывала в предоставлении машин скорой помощи для эвакуации раненых или срочно необходимого медицинского оборудования, напоминает издание.
"Германия и по сегодняшний день не хочет предоставлять никакого оборонительного оружия Киеву, что помогло бы стране бороться с новой российской атакой. Однако то, что стало известно о вето Берлина, "поднимает немецкое отношение к отказу на абсолютно новый уровень – и вызывает сомнения по поводу того, на чьей стороне стоит Берлин в украинском вопросе", - пишет автор.
Отмечается, что Украина пыталась получить два вида вооружения через Агентство закупок НАТО (NSPA), выбрав этот маршрут, поскольку NSPA позволял получить более низкие цены, чем Украина получила бы в двустороннем порядке. И именно в момент, когда Киев уже оплатил заказ (90 высокоточных винтовок Barrett M82 из США и 20 противодронов EDM4S-UA из Литвы) Германия "ударила Украине ножом в спину". Тогда украинцы были удивлены и шокированы. Они пытались решить проблему на рабочем уровне с немцами, но безуспешно.
"Шокирующая новость о вето Германии на поставки оружия Агентством НАТО по поддержке и закупкам стала огромным шоком для украинского общества. Потому что речь шла о сугубо символическом количестве орудий, крайне необходимых для национальной обороны", - сказал посол Украины в Берлине Андрей Мельник.
Сложившаяся ситуация становится проблемой для правительства Шольца и угрожает полностью подорвать доверие к Берлину в Украине, и это в то время, когда Россия готовит очередную войну. "Именно перед лицом этой острой российской угрозы Украину оставляют в беде", – заявил посол.