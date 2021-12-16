Визит Зеленского в Брюссель был успешным. Достигнут ряд важных результатов, - Жовква

Визит президента Украины Владимира Зеленского для участия в шестом саммите Восточного партнерства, который состоялся в Брюсселе 15 декабря при участии президентов/глав правительств государств-партнеров, стран - членов Европейского Союза и руководства ЕС, был направлен на достижение конкретных результатов.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Главы государства Игорь Жовква, комментируя итоги саммита, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

"С уверенностью могу сказать, что этот визит был успешным, и вот почему. Во-первых, это вопрос безопасности. Саммит состоялся на фоне беспрецедентных вызовов для Украины и угроз возобновления агрессии РФ против нашего государства. Именно поэтому Украина была в центре внимания этого саммита. Президент Украины подробно очертил наши ожидания от партнеров. Ответ лидеров ЕС довольно четкий: в случае новой эскалации со стороны России против Украины цена таких действий будет очень высокой, а последствия – очень серьезными", – отметил Жовква.

По его словам, у Евросоюза уже есть наготове новые усиленные санкции, и эта дискуссия лидеров ЕС продлится сегодня, во время заседания Европейского совета.

"Ожидаем также, что сегодня Европейский парламент в свою очередь направит мощные сигналы в адрес Москвы в своей резолюции", – добавил заместитель руководителя Офиса Главы государства.

В этом контексте он отметил встречу в Брюсселе Президента Украины с участниками Нормандского формата – Президентом Франции Эммануэлем Макроном и новым Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Глава государства подчеркнул нашу приверженность дипломатическим путям урегулирования конфликта. Лидеры договорились приложить все усилия для проведения саммита Нормандского формата", – отметил Игорь Жовква.

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Вторым важным результатом, как подчеркнул заместитель руководителя Офиса Президента, стала инициатива "Ассоциированного трио", основанная лидерами Украины, Молдовы и Грузии в июле текущего года в Батуми при участии Президента Европейского совета Шарля Мишеля, громко прозвучавшая на саммите Восточного партнерства.

"Одобрено совместное заявление лидеров Трио, в котором четко зафиксированы намерения трех стран координировать реализацию своих евроинтеграционных стремлений на пути к членству в ЕС. Поддержка и готовность к углублению практического сотрудничества с государствами Трио зафиксирована и в Декларации саммита Восточного партнерства. По инициативе Президента Литвы Гитанаса Науседы состоялась отдельная встреча 11 государств – членов ЕС с лидерами Трио. Рассчитываем, что в перспективе мы сможем выйти на проведение таких встреч в формате 27+3. Соответствующие сигналы поддержки ассоциированных стран-партнеров прозвучали и от руководителей европейских институций", – рассказал Игорь Жовква.

В-третьих, по его словам, Украина сделала очередной шаг на пути евроинтеграции – Словения стала седьмой страной, с которой Украинское государство подписало Декларацию о поддержке европейских перспектив.

"Особое значение этому документу придает тот факт, что он заключен именно во время словенского председательства в Совете ЕС. Продолжаем работу с другими столицами Евросоюза", – сообщил заместитель руководителя Офиса Президента.

Четвертый результат – практическая составляющая саммита Восточного партнерства. По его итогам одобрен Региональный экономический и инвестиционный план, предусматривающий выделение в течение следующих пяти лет 2,3 млрд евро на реализацию конкретных проектов в странах Восточного партнерства.

"Благодаря дополнительному финансированию со стороны международных организаций, государственным и частным инвестициям, грантам и гарантиям в целом на поддержку государств-партнеров может быть мобилизовано до 17 млрд евро, из которых на Украину, по предварительным расчетам, может быть выделено до 6,5 млрд евро. Мы рассчитываем, что эти цифры не останутся на бумаге. Глава государства четко подчеркнул, что мы готовы в кратчайшие сроки начать реализацию новых проектов в рамках пяти флагманских инициатив, предусмотренных планом", – отметил Игорь Жовква.

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По его словам, особенно наше государство интересуют сферы, где оно уже достигло значительного прогресса. В частности модернизация пунктов пропуска и инфраструктуры на границах, развитие цифровой инфраструктуры, повышение энергоэффективности и водородная энергетика.

"В-пятых, визит был использован для проведения двусторонних встреч с руководством Евросоюза и лидерами государств – членов ЕС. На полях саммита был проведен ряд двусторонних встреч с лидерами государств – членов Евросоюза. Это была хорошая возможность для обсуждения комплекса вопросов безопасности накануне заседания Европейского совета, продвижения поддержки стратегического курса Украины на членство в ЕС и НАТО, а также достижения договоренностей в реализации практических инициатив на двустороннем уровне", – резюмировал заместитель руководителя Офиса Главы Украинского государства.