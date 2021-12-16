Большинство киевлян уверены, что конфликт Зеленского с Кличко – это желание устранить политического конкурента, - группа "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА
Об этом свидетельствует опрос социологической группы "Рейтинг", обнародованный 16 декабря.
На вопрос "Существует ли, по вашему мнению, конфликт между президентом Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко", 62% жителей столицы ответили "Да". Отрицают существование такого конфликта 24% опрошенных. 14% затруднились с ответом.
Среди тех, кто считает, что конфликт существует, 68% уверены, что он обусловлен в первую очередь попыткой устранить политического конкурента. Лишь 23% киевлян считают, что конфликт вызван желанием президента навести порядок в столице. Еще 9% киевлян затруднились ответить на вопрос о причинах конфликта.
Также среди тех, кто считает, что конфликт существует, 39% заявили, что в этой ситуации поддерживают мэра, Виталия Кличко. На стороне президента находятся всего 15%.
В опросе группы "Рейтинг" на тему "Общественно-политические симпатии киевлян", который проводился с 10 по 12 декабря, приняли участие 2000 жителей столицы старше 18 лет. Опрос проводился в виде телефонных интервью с использованием компьютера (методом CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.