51% киевлян доверяют Кличко, он возглавляет рейтинг доверия среди жителей столицы, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Лидер политической партии "УДАР", мэр Киева Виталий Кличко имеет самый высокий уровень поддержки у киевлян среди украинских политиков. Ему доверяют более 50% жителей столицы. В то же время уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому составляет 39%. Он на второй позиции рейтинга доверия.