НАТО призывает Украину фокусироваться на реформах для достижения стандартов Альянса, - Столтенберг

НАТО придерживается решения Бухарестского саммита о том, что Украина и Грузия станут членами Альянса и призывает Украину фокусироваться на реформах, чтобы соответствовать стандартам НАТО.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я был на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, когда все союзники согласились, что Украина станет членом НАТО, и мы придерживаемся этого решения и решений, принятых после Бухарестского саммита, о возможности Украины стать членом НАТО. Сигнал для России сегодня - что это Украина как суверенная нация будет решать свой собственный путь, и 30 союзников из НАТО будут решать, когда Украина будет готова быть членом. Сейчас Украине важно фокусироваться на реформах, чтобы соответствовать стандартам НАТО", - сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что приветствует сильную преданность президенту Украины проведению реформ.

Столтенберг напомнил, что НАТО проводит политику открытых дверей, это закреплено в статье 10 учредительного Вашингтонского договора, в которой ясно указано, что НАТО может приглашать другие европейские страны присоединиться к Альянсу.

Читайте также: Визит Зеленского в Брюссель был успешным. Достигнут ряд важных результатов, - Жовква

"Отмечу, что НАТО в последние годы доказало, что наша политика отрытых дверей - это не только то, что мы поддерживаем на словах, но и делами, в частности, приглашая новые страны, Черногорию и Северную Македонию, стать членами. Мы расширили Альянс двумя новыми членами, несмотря на протесты со стороны России", – отметил генсек.

Он добавил, что НАТО поддерживает Украину в усилиях приблизиться к членству в НАТО.

"Мы помогаем с реформами, в борьбе с коррупцией, укреплении потенциала, модернизировать институты в сфере безопасности и обороны. Также НАТО и союзники из НАТО предоставляют тренировки, консультирование, мы присоединились к учениям, также союзники из НАТО предоставляют оборудование. Поэтому мы поддерживаем Украину, усиливаем оборону Украины и Вооруженные силы. Это практическое сотрудничество и практическая поддержка союзников из НАТО и НАТО в Украине", - рассказал Столтенберг.

Он заявил, что НАТО солидарно с Украиной.

"Мы продолжаем поддерживать ее усилия стать членом НАТО", – сказал генсек.