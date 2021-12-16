Депутаты изменили график работы Рады в январе: перенесли единственную пленарную неделю на конец месяца

Верховная Рада снова изменила календарный план своей работы в январе и в пленарном режиме будет работать в последнюю неделю месяца (25-28 января), а не 18-20 января, как раньше планировалось.

За соответствующее постановление №6429 в четверг проголосовали 243 народных депутата, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно внесенным изменениям в календарный план проведения шестой сессии IX созыва Верховной Рады, с 17 по 21 января парламентарии будут работать в комитетах, комиссиях и депутатских фракциях и группах.

Как ранее сообщалось, депутаты также будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях 4-6 января, а 10-14 января - с избирателями.

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Депутаты уже второй раз менее чем за месяц вносят изменения в календарный план января 2022 года.

Седьмая сессия в соответствии с Конституцией откроется в первый вторник февраля (1 февраля).