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Львовский бронетанковый завод капитально отремонтировал партию БМП-1 для ВСУ. ФОТО

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Государственное предприятие "Львовский бронетанковый завод" успешно завершило капитальный ремонт и модернизацию партии боевых машин пехоты БМП-1.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

Львовский бронетанковый завод капитально отремонтировал партию БМП-1 для ВСУ 01

Сотрудники завода обновили технику и внесли существенные конструктивные изменения. На модернизированных бронемашинах установлены современные прицелы, приборы ночного видения с улучшенными характеристиками, новые цифровые радиостанции, спутниковые навигации и приборы освещения, наложено пиксельное покрытие и т.д.

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Львовский бронетанковый завод капитально отремонтировал партию БМП-1 для ВСУ 02

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Топ комментарии

  • Прощай немытая раССея
    Потому, что надо деньги на "велике крадивництво" и телеканал "Рада", а не какие-то "Оплоты"....
  • Vladimir T fd7dc273
    А почему не так:
    ЗТМ им. Малышева передал в ВСУ 50 новых танков "Оплот"?
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Не надо так сразу критиковать. Заказ на бронетехнику шел от Минобороны. Скорее всего им виднее что нужно. БМП 1 с 73 мм пушкой не так уж плоха. В зависимости от задач которые ей поставят. Надеюсь им еще и движки нормальные поставили. Ну не забывайте о стоимости Оплотов.
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