Львовский бронетанковый завод капитально отремонтировал партию БМП-1 для ВСУ. ФОТО

Государственное предприятие "Львовский бронетанковый завод" успешно завершило капитальный ремонт и модернизацию партии боевых машин пехоты БМП-1.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

Сотрудники завода обновили технику и внесли существенные конструктивные изменения. На модернизированных бронемашинах установлены современные прицелы, приборы ночного видения с улучшенными характеристиками, новые цифровые радиостанции, спутниковые навигации и приборы освещения, наложено пиксельное покрытие и т.д.

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