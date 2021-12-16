В Томаковке на Днепропетровщине создали "школу будущего", - ОГА. ФОТО
Об этом сообщает Днепропетровская ОГА, передает Цензор.НЕТ.
"Именно так теперь называют томаковские ученики и учителя свой опорный лицей. После реконструкции учебное заведение изменилось до неузнаваемости. Здание – стильное и яркое. Уроки – интерактивные", - информирует областная администрация со ссылкой на главу ОГА Валентина Резниченко.
На уроках педагоги пользуются мультимедийными панелями. Дети работают с ноутбуками и планшетами. Имеются электронные микроскопы, изображения с которых можно выводить на экран.
"После реконструкции мы вернулись в невероятно хорошее заведение. Оснащенное новейшей техникой со специальным лицензионным программным обеспечением. Дети сейчас – поколение Z. Им легче воспринимать информацию, когда она транслируется с экранов, компьютеров или планшетов", – рассказала учительница информатики Анна Врублевская.
В лицее также обустроили ресурсную комнату для детей с особыми образовательными потребностями. Она разделена на зоны обучения и игры. Там есть интерактивный пол. Это специальный проектор с датчиком движения: дети могут играть в футбол, создавать музыку на разноцветных клавишах, перепрыгивать с камешка на камешек.
"Школа стала совсем не похожа на ту старую. Раньше тесты проводились в тетрадях, а сейчас на компьютерах. Писали раньше мелом по доске, а сейчас специальным маркером по интерактивной панели. Математика уже не кажется такой сложной", – поделился впечатлениями 8-классник Валерий Галко.
По словам директора Томаковского опорного лицея Тамары Филь, в здании также установили новую систему отопления, позволяющую значительно экономить энергоресурсы. Если раньше в сутки тратили на обогрев 700 кубов газа, то сейчас в среднем 250.
Среди прочего, в лицее Токмаковки обустроили также общешкольную систему оповещения, громкоговоритель есть в каждом классе.
В Томаковском опорном лицее в общей сложности учится 525 детей.
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