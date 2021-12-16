Российские войска обстреляли из автоматического станкового гранатомета жилые дома Травневого, - СЦКК. ФОТО

Украинская сторона СЦКК сообщает об обстрелах со стороны вооруженных формирований Российской Федерации населенных пунктов, расположенных на подконтрольной Украине стороне линии столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

15 декабря в период времени с 13.00 до 13.05 вооруженные формирования РФ произвели обстрел населенного пункта Травневое с применением автоматического станкового гранатомета АГС-17.

В результате обстрела повреждены жилые дома и прилегающая территория по адресам: улица Тихая, 23 и улица Тихая, 25.

Данные факты были установлены и задокументированы наблюдательной группой украинской стороны СЦКК. Материалы переданы в специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине. Также по данному факту с целью внесения соответствующих сведений в ЕРДР и начала досудебного следствия по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 438 УК Украины (Нарушения законов и обычаев войны), материалы переданы Донецкой областной прокуратуре.

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Украинская сторона СЦКК напоминает, что с начала месяца это уже четвертый обстрел вооруженными формированиями РФ населенных пунктов: перед этим 1 декабря была обстреляна Марьинка, 3 декабря – Станица Луганская, 7 декабря – Майорск. В результате обстрелов получили повреждения частные помещения, хозяйственные сооружения и имущество граждан, один человек получил ранения.