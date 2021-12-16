Рада запретила продажу электронных сигарет лицам до 21 года

Верховная рада приняла закон об охране здоровья населения от вредного влияния табака. Он предусматривает запрет на рекламу, спонсорство и продажу лицам до 21 года электронных сигарет и их альтернатив.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

За соответствующий законопроект №4358 во втором чтении и в целом проголосовали 317 народных депутатов.

После подписания закона президентом лицам до 21 года запрещено продавать электронные сигареты, ТИЭНы, электронные курительные устройства, а также табак и его заменители в интернете.

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Также законом предусмотрено увеличение медицинских предупреждений на упаковках с 50 до 65% от площади с фотографиями-изображениями последствий курения с обеих сторон и их ежегодную ротацию, которую будет проводить Минздрав. Закон обязывает производителей усилить процедуру отчетности производителей об ингредиентах и ​​выбросах табачных изделий.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, 22,3% мирового населения употребляют табак, но глобально количество курильщиков в мире уменьшается.