Признание Ростовским судом присутствия российских военных на оккупированном Донбассе повлекло за собой скандал в РФ

В ряде российских СМИ появились сообщения о приговоре Кировского районного суда Ростова-на-Дону с информацией о военных РФ на Донбассе: в тексте приговора был тезис о поставках продовольствия для отправки "в воинские части Вооруженных сил РФ, дислоцирующиеся на территории ДНР и ЛНР". В Кремле это назвали ошибкой составителей текста приговора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наверное, речь идет об ошибке тех, кто писал этот текст. Потому что это невозможно. Никаких Вооруженных сил РФ на территории самопровозглашенных республик нет. Не было и нет. ВС РФ есть на территории Российской Федерации", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В четверг объединенная пресс-служба судов Ростовской области попыталась дезавуировать информацию о российских военных в ЛНР/ДНР, заявив, что такая информация была исключительно в показаниях подсудимого, в этой части их суд не проверял, поскольку это не было предметом судебного разбирательства.

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"Любых выводов относительно указанного обстоятельства суд не излагал. Информация, обнародованная журналистами, была исключительно в показаниях подсудимого… Проверку показаний в этой части суд не осуществлял и не мог осуществлять", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с законодательством подсудимому предоставлено право защищаться любыми способами, не противоречащими закону, и, соответственно, "давать любые показания, которые подсудимый считает необходимыми для собственной защиты".

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Пока текст приговора, в котором фигурировала эта информация, на сайте Кировского районного суда Ростова-на-Дону отсутствует.

Как сообщалось ранее, в России суд вынес приговор по делу, в материалах которого подтверждается присутствие российских военных на Донбассе и дислокация воинских частей ВС РФ на оккупированных украинских территориях.