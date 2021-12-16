10 лет без налога на прибыль: Рада приняла законопроект об индустриальных парках, — Чернышов

Сегодня народные депутаты приняли в первом чтении два законопроекта - №5688 и №5689. Они подразумевают фискальные стимулы для инвесторов индустриальных парков. Речь идет, в частности, про освобождение от налога на прибыль для участников индустриальных парков на 10 лет.

Об этом сообщил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, информирует Цензор.НЕТ.

"Фискальные стимулы являются одним из ключевых мотиваторов, которые может предложить государство для привлечения инвестиций в индустриальные парки. Предложенные изменения в Налоговый и Таможенный Кодексы помогут привлечь иностранные инвестиции. В результате в регионах появятся новые предприятия и рабочие места. И когда рабочие места появляются в достатке, это и есть настоящая взрослая жизнь. Взрослая жизнь для каждой громады. Движемся к усилению экономики как в отдельных регионах, так и в стране в целом", — сообщил Алексей Чернышов.

Министр Алексей Чернышов подробнее рассказал, чего ждать инвесторам после принятия законопроекта №5688 в целом. В частности, документ предусматривает:

освобождение от налога на прибыль резидентов ИП на 10 лет при условии его реинвестирование в развитие инвестиционного проекта;

освобождение от обложения НДС нового оборудования (оборудования) для собственного использования;

установление льгот по налогу на недвижимость по решению органов местного самоуправления;

установление ставки земельного налога и арендной платы за земли государственной и коммунальной собственности в размере меньше, чем земельный налог (по решению органов местного самоуправления);

освобождения от уплаты земельного налога (по решению органов местного самоуправления).

В то же время Алексей Чернышов сообщил, что законопроект № 5689 предлагает внести изменения в Таможенный Кодекс — документ предусматривает освобождение от налогообложения пошлиной нового оборудования, которое ввозят участники индустриальных парков для собственного использования.