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10 лет без налога на прибыль: Рада приняла законопроект об индустриальных парках, — Чернышов

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10 лет без налога на прибыль: Рада приняла законопроект об индустриальных парках, — Чернышов
Сегодня народные депутаты приняли в первом чтении два законопроекта - №5688 и №5689. Они подразумевают фискальные стимулы для инвесторов индустриальных парков. Речь идет, в частности, про освобождение от налога на прибыль для участников индустриальных парков на 10 лет.

Об этом сообщил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, информирует Цензор.НЕТ.

10 лет без налога на прибыль: Рада приняла законопроект об индустриальных парках, — Чернышов 01

"Фискальные стимулы являются одним из ключевых мотиваторов, которые может предложить государство для привлечения инвестиций в индустриальные парки. Предложенные изменения в Налоговый и Таможенный Кодексы помогут привлечь иностранные инвестиции. В результате в регионах появятся новые предприятия и рабочие места. И когда рабочие места появляются в достатке, это и есть настоящая взрослая жизнь. Взрослая жизнь для каждой громады. Движемся к усилению экономики как в отдельных регионах, так и в стране в целом", — сообщил Алексей Чернышов.

Министр Алексей Чернышов подробнее рассказал, чего ждать инвесторам после принятия законопроекта №5688 в целом. В частности, документ предусматривает:

  •  освобождение от налога на прибыль резидентов ИП на 10 лет при условии его реинвестирование в развитие инвестиционного проекта; 
  • освобождение от обложения НДС нового оборудования (оборудования) для собственного использования; 
  • установление льгот по налогу на недвижимость по решению органов местного самоуправления; 
  • установление ставки земельного налога и арендной платы за земли государственной и коммунальной собственности в размере меньше, чем земельный налог (по решению органов местного самоуправления); 
  • освобождения от уплаты земельного налога (по решению органов местного самоуправления).

10 лет без налога на прибыль: Рада приняла законопроект об индустриальных парках, — Чернышов 02

В то же время Алексей Чернышов сообщил, что законопроект № 5689 предлагает внести изменения в Таможенный Кодекс — документ предусматривает освобождение от налогообложения пошлиной нового оборудования, которое ввозят участники индустриальных парков для собственного использования.

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Топ комментарии

  • mrSmith
    Блестяще!
    Гигантские супермаркеты типа "Эпицентра", магазины типа Цитруса-Элдорадо-Фокстроты-Розетки, это сплошные ФОПы 2-й категории.
    1400 гривен в месяц единого налога, 4500 гривен в квартал пенсионного фонда и вуаля!
    Пофигу, что оборот в несколько миллионов в день!
    Теперь у тех кто не платил налоги в принципе, появится законный способ этого не делать!
  • Василь Довганенко 7230397a
    По дурості прийнятих законів вже паРашку перегнали.
  • Мефодий Кириллович 63e171dc
    Догоним и перегоним парашку
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