В случае нападения на Украину Россию отключат от SWIFT, а "Северный поток-2" будет заморожен, - резолюция Европарламента

Европарламент призвал Европейский Совет быть готовым без промедления ввести жесткие санкции, если Россия направит свою армию против Украины. Под санкционные ограничения должны попасть российские военные, причастные к планированию предполагаемого вторжения в Украину и люди из ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина, а также члены их семей.

Об этом говорится в резолюции Европарламента "Ситуация на украинской границе и на оккупированных Россией территориях Украины", принятой сегодня, 16 декабря, в Страсбурге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

Резолюцию поддержали 548 евродепутатов, 69 проголосовали против.

Финансовые активы и имущество попавших под санкции лиц должны быть заморожены, а им самим - отказано во въезде на территорию стран Евросоюза, говорится в резолюции. Кроме того, евродепутаты призывают отключить Россию от платежной системы SWIFT и направить санкционные ограничения "на важные секторы российской экономики", что "взорвет" финансирование разведывательных служб и армии РФ.

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Кроме того, "в случае нападения России на Украину первым и немедленным действием ЕС должна быть отмена всех возможностей для путешествий и отмена безвизового режима для владельцев российских дипломатических паспортов, за исключением аккредитованных дипломатов".

Евросоюз также должен срочно начать меры по уменьшению своей зависимости от российских энергоносителей и "выявить более ощутимую энергетическую солидарность с Украиной", говорится в резолюции. В этой связи депутаты призывают европейские институции и правительства стран-членов Евросоюза сделать все возможное, чтобы "газопровод "Северный поток-2" не был введен в эксплуатацию, независимо от того, соответствует ли он определенным пунктам положений Газовой директивы ЕС".