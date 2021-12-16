Офис президента взял дополнительные 20 дней для подготовки ответа на запрос о том, на каких основаниях Левченко работает у Зеленского, - журналист Реплянчук
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал журналист Дмитрий Реплянчук.
"Сенсация дня! Офис президента… взял дополнительные 20 дней, чтобы ответить на наш запрос – на каких основаниях Мария Левченко работает помощницей президента и почему она официально получает зарплату только в ООО "Квартал-95". Это все", - отметил журналист.
Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.
После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.
Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.
Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.
Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.
12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.