Локдауна не будет, но маски останутся надолго, - Шмыгаль
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Это ключевой фактор, позволяющий говорить бизнесу, что локдауна не будет", - заявил он на организованном медиахолдингом НВ гала-ивенте "Украина и Мир 2022" в Киеве в четверг.
Премьер-министр напомнил, что уровень вакцинации в Украине уже превысил 40%.
В то же время Шмыгаль подчеркнул, что отдельные ограничительные меры, в том числе ношение масок, будут сохраняться еще достаточно долго. Он объяснил, что вакцинация не защищает от инфицирования, однако существенно снижает риск серьезного течения болезни и нагрузки на медицинскую систему.
Как сообщалось, на этой неделе правительство продлило адаптивный карантин еще на квартал – до конца марта 2022 года.