За счет онлайн-раунда проведение переписи будет стоить на порядок меньше, чем ожидалось сначала, - Федоров
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в опубликованном 16 декабря интервью ВВС Украина заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Начальный этап – верификация данных во всех базовых реестрах для того, чтобы получить качественные данные, и для того чтобы убрать дубли из реестров, а реестры между собой качественно обменивались информацией, а демографический реестр был базовым реестром для всех остальных. Это позволит понять реальную ситуацию - сколько людей в стране. Второй этап - это онлайн-раунд, у вас будет возможность зарегистрироваться на портале. Третий этап – переписчики офлайн коммуницируют и ходят по домам, но это для тех, кто не переписался онлайн, сейчас не буду детализировать, потому что мы над этим еще работаем", - сказал министр.
По его словам, за счет онлайн-раунда проведение переписи будет стоить на порядок меньше, чем ожидалось изначально.
"Увидим, но в разы меньше, чем до этого планировалось. А планировалось 5–6 млрд грн. Будет гораздо дешевле. Мы уже сэкономили за счет удешевления технологий, с которыми будут ходить переписчики – планшеты, смартфоны. Мы видим, как сэкономить на разработке информационной системы – в три-четыре раза. И если будет большой онлайн-раунд, будет экономия на переписчиках, которые будут ходить офлайн. Моя задача – сделать перепись в разы дешевле и технологичнее. Перепись будет по всем нормам Евростата, ООН, Всемирного банка для того, чтобы результаты были максимально качественными и их признали. Я не вижу причин, почему в 2023 году не провести качественную перепись населения, которая будет признана в мире", - подчеркнул Федоров.