Россия использует против Украины "пятую колонну", - Данилов
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время встречи с послом Латвии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.
По словам Данилова, несмотря на то, что ситуация на фронте в связи с агрессивными действиями РФ остается сложной, Украина готова дать агрессору адекватный ответ.
"Мы готовы к любому развитию событий. С 1 января следующего года полностью заработает Закон Украины "Об основах национального сопротивления", наши силы территориальной обороны и состоятельность общества к сопротивлению будут значительно усилены", - отметил он.
Секретарь СНБО также отметил, что российский агрессор не ограничивается военным измерением, а пытается действовать в Украине своей "пятой колонной".
Данилов также отметил, что для эффективного противодействия агрессивным действиям РФ необходима консолидация усилий "настоящих партнеров". "Латвия и другие страны Балтии понимают, что такое РФ", – добавил он.