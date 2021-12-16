Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ партию отремонтированных БМП-2 и БРЭМ-2

Государственное предприятие "Житомирский бронетанковый завод" провело капитальный ремонт и модернизацию партии БМП-2 и БРЭМ-2 и отгрузило их Вооруженным Силам Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

"Специалисты предприятия восстановили работоспособность узлов и агрегатов боевых машин, установили модернизированные приборы наблюдения и системы управления огнем, проверили и откорректировали работу вооружения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Житомирский бронетанковый завод по результатам соответствующих квалификационных испытаний начал серийное изготовление корпусов для БТР-4Е. Первая партия готовится к отправке заказчику для дальнейшей сборки.

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