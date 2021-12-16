Ирану установили крайний срок для урегулирования вопроса выплаты возмещения за сбитие рейса МАУ PS752, - МИД

Члены Международной группы по координации помощи жертвам рейса МАУ PS752 (Канада, Швеция, Украина и Великобритания) требуют от Ирана подтвердить свою готовность принять участие в переговорах о возмещении ущерба до 5 января 2022 года, иначе будут вынуждены рассмотреть другие варианты решения этого вопроса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Сообщается, что группа направила запрос, которым пригласила Иран обсудить вопросы, касающиеся претензий и требований в контексте возмещения ущерба PS752 в течение недели с 17 января 2022 года.

"Однако, учитывая очевидное нежелание Исламской Республики Иран конструктивно и своевременно решать этот вопрос, в нашем ответе Ирану отмечается, что иранская сторона должна до 5 января 2022 подтвердить свою готовность участвовать в переговорах с Координационной группой, после чего нам придется прийти к выводу, что дальнейшие попытки договориться о возмещении с Ираном бесполезны. Координационная группа должна серьезно рассмотреть другие пути решения этого вопроса в рамках международного права", – указано в документе.

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В Координационной группе напоминают, что с момента сбития рейса PS752 прошло почти два года, однако "Исламская Республика Иран до сих пор не проявила интереса к соблюдению своих международно-правовых обязательств".

"Терпение Координационной группы исчерпывается. Группа остается солидарной с близкими жертв и остается единственной в своей цели привлечь Исламскую Республику Иран к ответственности за действия и бездействие гражданских и военных должностных лиц, приведших к гибели 176 невиновных людей", - отмечается в заявлении.

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